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Эпатажная звезда «Дома-2» Марго Овсянникова выходит замуж

Эпатажные участники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова и Артем Сорока планируют совсем скоро сыграть свадьбу.

Напомним, что Маргарита Овсянникова появилась на прославленной телестройке «Дом-2» в октябре прошлого года. На сегодняшний день 22-летней блондинке все-таки удалось достичь главной цели пребывания на проекте. Девушка встретила свою вторую половинку и совсем скоро выйдет замуж.

Эпатажная звезда «Дома-2» Марго Овсянникова выходит замуж

Избранником Маргариты Овсянниковой оказался Артем Сорока, который несколько дней назад преподнес девушке помолвочное колечко в знак серьезности своих намерений. Отметим, что блондинка до сих пор не может поверить в то, что парень сделал ей предложение руки и сердца и что совсем скоро она станет женой.

«Это был для меня шок! До сих пор не могу поверить, что это произошло! Он предложил мне стать его женой, и я сказала, что согласна. Как вам такой поворот событий? Я самая счастливая! Запомню этот момент на всю жизнь», - призналась преданным поклонникам Маргарита Овсянникова.


Эпатажная звезда «Дома-2» Марго Овсянникова выходит замуж

По словам Артема Сороки, ему было очень тяжело отважиться сделать настолько серьезный для себя шаг. Как бы то ни было, но больше всего молодой человек переживал из-за того, что Маргарита может отказать ему, ведь по факту встречаться они начали не так давно.

«Как сейчас помню, стою за кулисами, держу цветы, ладони потеют, коробочка с кольцом горит в кармане. Сердце колотится, была не была, и вот я в центре внимания, цветы уже у нее в руках, резким движением, как револьвер из кобуры, я достаю из кармана кольцо. Ее глаза я запомню надолго. «Ты будешь моей женой?» и ее твердое и решительное «да». В этот момент неважно, что подумают другие, неважно ничего, только я и она, только мы. Пожар в груди, пульс 140 ударов в минуту. Она с кольцом на руке, я счастлив, а дальше целая жизнь», - рассказал Артем Сорока верным фанатам.


Эпатажная звезда «Дома-2» Марго Овсянникова выходит замуж

Нужно сказать, что еще пару дней назад Маргарита Овсянникова и вовсе хотела уйти от Артема Сороки. Девушка была уверена, что эти отношения не принесут ей должного счастья, поэтому планировала попытать счастье с кем-то другим. Тем не менее, на сегодняшний день новоиспеченные жених и невеста счастливы и совсем скоро уже намерены начинать подготовку к собственной свадьбе.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:31
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