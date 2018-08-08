Местные жители в панике покидают окрестности Йеллоустоуна

На новостном канале WoodTV в июле текущего года появилась информация о том, что специалисты зафиксировали подземную активность, которая становилась все больше, в районе прилегающем к супервулкану Йеллоустоуну.Профессор геологии университета штата Иллинойс Патриции Грегг считает, что извержение может произойти гораздо раньше, чем ранее прогнозировали специалисты. Мнение Грегг полностью придерживает и профессор геологии колледжа Помона Эрик Гросфилс. Он сообщил, что пришло время пристально следить за Йеллоустоуном. Гросфилс отметил, что начался процесс запуска извержения и обычно он не занимает много времени.В заключение на новостном канале WoodTV жителям в окрестности Йеллоустоуна порекомендовали покинуть район супервулкана. Такая информация вызвала настоящую панику у населения Вайоминга. Местные власти также сообщили о возможности объявления чрезвычайной ситуации. Всё это подвигло некоторых людей, которые живут в прилежащих территорий, спешно покинуть собственные дома и уехать.