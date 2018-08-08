Лесные пожары в Ирландии открыли послание Второй мировой войны

Во времена Второй мировой войны Ирландия являлась нейтральной страной в составе Британского содружества, то есть она не вступала в борьбу против нацисткой Германии. Вследствие этого ирландцы решили выкладывать специальные обозначения для люфтваффе, чтобы те не проводили бомбардировку территории страны.По словам историка Майкла Кеннеди, знаки появились в 1944 году. На их создание было потрачено 150 тонн камня. В итоге удалось составить 83 надписи. Позже их использовали летчики ВВС США, чтобы пересечь территорию Атлантики.После лесных пожаров представители воздушного отделения ирландской полиции обнаружили один знак, который находился отдельно от большой группы таких сигналов. Большая их часть расположена на западе Ирландии, а новый знак находится на восточном побережье страны.