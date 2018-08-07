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В небе заметили НЛО, который менял свою форму

В Сети выложили видеозапись, которая демонстрирует странный парящий в небе предмет над Лос-Анджелесом. НЛО во время полёта менял свою форму.

В небе заметили НЛО, который менял свою форму


Девушка, которая выложила данное видео, говорит в кадре, что хотела у себя во дворе позагорать, однако увидев в небе странный объект начала его снимать. Из съёмки видно, что НЛО летел по воздуху, однако со стороны казалось, что он словно плывёт, меняя свою форму. Данный объект американка сняла на свой телефон. Когда девушка приблизила на устройстве изображение, неопознанный летающий объект показался ей обычным куском мусора. Тогда она решила, что следует завершить съемку.



Однако оператором был учтён тот факт, что «проплывающий» в небе объект находился в тот момент на высоте около 900 м. Американка посчитала, что мусор на такой высоте находиться не может. Она посчитала, что ей на камеру удалось снять настоящий корабль пришельцев, который не был похож на обычную летающую тарелку.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:45
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