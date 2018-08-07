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В кастинг-туре Александр Гобозов постоянно пьет, хамит редакторам и позорит телепроект «Дом-2»

Зрители телепроекта «Дом-2» знают, что Роман Гриценко и Илья Яббаров, которые поехали вместе с кастинг-службой в тур по городам России на новых фирменных автобусах, уже вернулись на Поляну, а на их место отправились Алиана Устиненко и Александр Гобозов.

Всю неделю бывшие супруги занимаются тем, что отбирают достойных кандидатов на место в периметре, а также присматривают вторых половинок для себя. Точнее последнее больше относится к Алиане, поскольку Саша находится в отношениях с Ольгой Жариковой и считает себя занятым мужчиной.

В кастинг-туре Александр Гобозов постоянно пьет, хамит редакторам и позорит телепроект «Дом-2»

Между тем экс-участница телестройки, а ныне ее кастинг-директор Надежда Ермакова заявляет, что отношения между Гобозовыми заметно улучшились и они находятся на пути к примирению и возобновлению семейных отношений.

Об этом свидетельствуют и многочисленные фотографии в социальных сетях, которые ребята публикуют на своих страницах, и пусть вместе они не появляются, можно заметить, что они живут в одном номере, спят в одной постели и даже носят одинаковые украшения.

В кастинг-туре Александр Гобозов постоянно пьет, хамит редакторам и позорит телепроект «Дом-2»

А вот мама Марины Африкантовой, которая сейчас отдыхает вместе с мужем в Туапсе, несколько дней назад побывала на кастинге и пару часов провела в компании вместе с сотрудниками «Дома-2», о чем сразу же сообщила своим подписчикам в Instagram.

Кроме того, женщина рассказала, как на самом деле проходит кастинг вместе Алианой и Александром. Оказывается, Надежда и ее подчиненные шокированы от того, как ведет себя молодой человек, ведь вместо собеседований с возможными участниками реалити-шоу, он целыми днями пьет и ничего не делает.

В кастинг-туре Александр Гобозов постоянно пьет, хамит редакторам и позорит телепроект «Дом-2»

Татьяна Владимировна даже видела Гобозова, который настолько отек от пьянствования, что результат его похудения перестал быть заметен.
По словам Африкантовой-старшей, по возвращению на Поляну Ермакова намерена поговорить с руководством, поскольку участник не только не исполняет своих обязанностей, он грубит редакторам и позорит весь телепроект.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:10
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