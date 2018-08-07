В кастинг-туре Александр Гобозов постоянно пьет, хамит редакторам и позорит телепроект «Дом-2»

Всю неделю бывшие супруги занимаются тем, что отбирают достойных кандидатов на место в периметре, а также присматривают вторых половинок для себя. Точнее последнее больше относится к Алиане, поскольку Саша находится в отношениях с Ольгой Жариковой и считает себя занятым мужчиной.Между тем экс-участница телестройки, а ныне ее кастинг-директор Надежда Ермакова заявляет, что отношения между Гобозовыми заметно улучшились и они находятся на пути к примирению и возобновлению семейных отношений.Об этом свидетельствуют и многочисленные фотографии в социальных сетях, которые ребята публикуют на своих страницах, и пусть вместе они не появляются, можно заметить, что они живут в одном номере, спят в одной постели и даже носят одинаковые украшения.А вот мама Марины Африкантовой, которая сейчас отдыхает вместе с мужем в Туапсе, несколько дней назад побывала на кастинге и пару часов провела в компании вместе с сотрудниками «Дома-2», о чем сразу же сообщила своим подписчикам в Instagram.Кроме того, женщина рассказала, как на самом деле проходит кастинг вместе Алианой и Александром. Оказывается, Надежда и ее подчиненные шокированы от того, как ведет себя молодой человек, ведь вместо собеседований с возможными участниками реалити-шоу, он целыми днями пьет и ничего не делает.Татьяна Владимировна даже видела Гобозова, который настолько отек от пьянствования, что результат его похудения перестал быть заметен.По словам Африкантовой-старшей, по возвращению на Поляну Ермакова намерена поговорить с руководством, поскольку участник не только не исполняет своих обязанностей, он грубит редакторам и позорит весь телепроект.