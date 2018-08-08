Ученые не считают Парижское соглашение по климату гарантией решения проблемы глобального потепления
В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences появилась статья, в которой ученые высказались касательно Парижского договора по климату. По мнению некоторых исследователей, это соглашение еще не гарантирует спасение от глобального потепления. Таким образом, температура на Земле может вырасти на 3-4 градуса по Цельсию.
На сегодняшний день средняя температура на планете на один градус выше той отметки, которая была на градусниках в середине XIX века. В рамках Парижского соглашения планируется держать температуру так, чтобы она не выросла более чем на два градуса по Цельсию.
Уилл Стеффен и его коллеги из Австралийского национального университета провели исследование в этом направлении и сообщили, что даже при соблюдении всех норм средняя температура может вырасти на 4-5 градусов, а уровень океана подняться примерно на 50 метров. Все потому, что антропогенное влияние на атмосферу Земли не является ключевой проблемой. При повышении температурной отметки на два градуса могут активизироваться другие процессы, которые в свою очередь подымут столбик термометра еще на пару делений.
Среди предполагаемых изменений таяние льдов, исчезновение тропических лесов и выброс метангидратов со дна океана.
На сегодняшний день средняя температура на планете на один градус выше той отметки, которая была на градусниках в середине XIX века. В рамках Парижского соглашения планируется держать температуру так, чтобы она не выросла более чем на два градуса по Цельсию.
Уилл Стеффен и его коллеги из Австралийского национального университета провели исследование в этом направлении и сообщили, что даже при соблюдении всех норм средняя температура может вырасти на 4-5 градусов, а уровень океана подняться примерно на 50 метров. Все потому, что антропогенное влияние на атмосферу Земли не является ключевой проблемой. При повышении температурной отметки на два градуса могут активизироваться другие процессы, которые в свою очередь подымут столбик термометра еще на пару делений.
Среди предполагаемых изменений таяние льдов, исчезновение тропических лесов и выброс метангидратов со дна океана.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 01:30