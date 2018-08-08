Ученые не считают Парижское соглашение по климату гарантией решения проблемы глобального потепления

На сегодняшний день средняя температура на планете на один градус выше той отметки, которая была на градусниках в середине XIX века. В рамках Парижского соглашения планируется держать температуру так, чтобы она не выросла более чем на два градуса по Цельсию.Уилл Стеффен и его коллеги из Австралийского национального университета провели исследование в этом направлении и сообщили, что даже при соблюдении всех норм средняя температура может вырасти на 4-5 градусов, а уровень океана подняться примерно на 50 метров. Все потому, что антропогенное влияние на атмосферу Земли не является ключевой проблемой. При повышении температурной отметки на два градуса могут активизироваться другие процессы, которые в свою очередь подымут столбик термометра еще на пару делений.Среди предполагаемых изменений таяние льдов, исчезновение тропических лесов и выброс метангидратов со дна океана.