Бывший муж Ольги Бузовой продолжает демонстрировать пользователям свою семейную идиллию

Не так давно Тарасов вновь стал отцом. Его нынешняя жена Анастасия Костенко родила дочь. Для девушки это первый ребенок, а вот у Дмитрия уже подрастает дочка от первого брака. Молодая мама уже находится дома и привыкает к новой для себя роли.По сообщению СМИ звездная пара назвала дочь Миланой, однако никаких официальных заявлений пока не поступало. Стоит отметить, что после появления девочки на свет, футболист стал больше времени проводить дома и постоянно публиковать снимки с супругой и дочерью.Сегодня Тарасов в очередной раз похвастался своей семейной идиллией, опубликовав фото, на котором он вместе с женой, ребенком и собакой позируют на фоне заката. При этом футболист посоветовал своим подписчикам проводить больше времени с любимыми.Пока одни восхищаются семейным счастьем звездной пары, другие уверены, что Дмитрий стал так часто делиться фотографиями с женой и дочкой лишь ради того, чтобы позлить свою бывшую супругу Ольгу Бузову, которая приняла участие в новом шоу «Замуж за Бузову».Несмотря на слухи, которые распускают хейтеры, Дмитрий и Анастасия, по всей видимости, счастливы. Не так давно пара поделилась с поклонниками достаточно интимным роликом, который был снят во время родов Костенко.Стоит отметить данное видео смогло растрогать даже самых ярых злопыхателей. Добавим, что звездные родители стараются самостоятельно справляться с домашними хлопотами, хотя в первые недели после родов Анастасии помогала ее сестра, которая брала на себя такие обязанности как приготовление завтраков, обедов или ужинов.