Принц Гарри пришел на свадьбу своего друга в дырявом ботинке

Принц Гарри посетил свадьбу своего друга детства Чарльза ван Страунбензи в дырявом ботинке. Внешний вид представителя королевской семьи активно обсуждается в СМИ.Журналистам местного издания удалось рассмотреть дыру в подошве Гарри, в то время как его супруга Меган Маркл и вовсе была одета в бюджетное платье.Представительница королевской семьи известна свей любовью к дорогим вещам. Не так давно герцогиня потратила кругленькую сумму на роскошные наряды, что вызвало шквал возмущения среди горожан. Ведь вскоре после свадьбы ей пришлось оставить карьеру актрисы, следовательно, гонорары на ее счет больше не поступают. Ведь королевская семья живет за счет налоговой сетки государства.