Минздрав РФ опубликован список регионов где проживают самые здоровые дети
Представителями Минздрава РФ опубликован список регионов, в которых проживают самые здоровые дети. В этом перечне лидером оказалась Чечня, где зарегистрировали 62 969 заболеваний на 100 000 детей.
Минздравом РФ опубликован список регионов, где проживают самые здоровые дети возрастом до четырнадцати лет. На вершине рейтинга кроме Чечни располагается Кабардино-Балкария, Тыва, Бурятия. Дети чаще всего болеют в Ненецком АО, на территории Чукотки, в Карелии, Коми, Архангельской области. Количество зафиксированных болезней в этих регионах превышает средние показатели в России. Сотрудники ведомства отмечают, что здоровье человека зависит от места проживания, а также повседневной деятельности. Плохая экология, вредные привычки отрицательно влияют на организм, сокращая время пребывания людей на Земле.
В России в среднем на 100 000 детей в возрасте до 14 лет фиксируется примерно 221 100 случаев заболеваний. Данная статистика касается всех российских регионов.
Минздравом РФ опубликован список регионов, где проживают самые здоровые дети возрастом до четырнадцати лет. На вершине рейтинга кроме Чечни располагается Кабардино-Балкария, Тыва, Бурятия. Дети чаще всего болеют в Ненецком АО, на территории Чукотки, в Карелии, Коми, Архангельской области. Количество зафиксированных болезней в этих регионах превышает средние показатели в России. Сотрудники ведомства отмечают, что здоровье человека зависит от места проживания, а также повседневной деятельности. Плохая экология, вредные привычки отрицательно влияют на организм, сокращая время пребывания людей на Земле.
В России в среднем на 100 000 детей в возрасте до 14 лет фиксируется примерно 221 100 случаев заболеваний. Данная статистика касается всех российских регионов.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00