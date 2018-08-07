Скалолазка с трудом забралась на Монблан и там наткнулась на распивающих шампанское россиян

Сэди Уайтлокс рассказала, что подъем на самый высокий пик Альп — Монблан, а именно 4810 метров, дался ей с огромным трудом. Перед тем, как преодолеть данное расстояние, женщина провела неделю в специальной альпинистской школе.Во время подъема на гору Монблан один из участников группы, с которой Уайтлокс совершала восхождение, почувствовал себя не хорошо, и его пришлось в срочном порядке эвакуировать на вертолете.На высоте чуть больше 3000 метров в так называемой «Хижине Гуте» британка обнаружила российских туристов, которые распивали шампанское из гигантской бутылки емкостью 3 литра. Сэди в своей колонке сообщила, что стоимость бутылки, составляла более 2 тысяч долларов.Также альпинистка особо отметила, что это была не единственная запоминающаяся встреча во время подъема на гору Монблан – так, Уайтлокс заметила неизвестного ей человека, который шел на самый высокий пик Альп в обычных джинсах и кроссовках. Британка сообщила, что дальнейшая судьба этого мужчины осталась ей неизвестна.