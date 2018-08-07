Андрей Шабарин перебрал с алкоголем на мальчишнике у Виктора Литвинова

А вот в прошедшие выходные будущие молодожены с размахом провели мальчишник и девичник.Так, к примеру, Витя предпочел отдохнуть в одном из ночных клубов столицы, пригласив не только некоторых нынешних, но и выбывших участников реалити-шоу.Как и полагается, на мальчишнике присутствовало минимум еды, максимум алкоголя и девушек по вызову, поэтому парням было абсолютно не скучно, а кому-то даже чересчур весело. И речь идет об Андрее Шабарине, который, судя по роликам из Stories Иосифа Оганесяна, настолько перебрал, что полностью потерял человеческий облик.Мужчина, который на Поляне строит отношения с Анастасией Кочервей, а также то и дело рассказывает о своем успешном бизнесе и наличии огромного количества денег, превратился в оборванца и практически весь вечер зажигал с приглашенными на праздник девушками.И стоит отметить, что, увидев, как Андрей весело проводил время, никто из поклонников телестройки не удивился. По их мнению, это не первая вечеринка, которую Шабарин проводит в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потому ничего такого в этом нет. Жалко только Настю, которая так или иначе все равно будет строить с ним любовь.