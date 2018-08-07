Российские школьники заработали четыре медали на Международной географической олимпиаде в Канаде

Стоит отметить, что данное мероприятие является регулярным и проводится с 1996 года. В рамках олимпиадной программы участники проходят три этапа – письменный тест, полевые наблюдения и мультимедийный тест.Золотая медаль досталась Алену Коспанову. Серебро заработала Ольга Богданова, а бронзу получили Вячеслав Боголюбский и Михаил Селюгин.Кстати, в прошлом году на этой же олимпиаде российские школьники заработали три медали, при этом золота в зачете не было. Таким образом, уже можно говорить о небольшом прогрессе представителей России.До этого неплохие результаты российские ученики продемонстрировали в рамках олимпиад по физике и химии.