Российские школьники заработали четыре медали на Международной географической олимпиаде в Канаде
Представители Министерства образования и науки РФ сообщили о том, что в рамках Международной географической олимпиаде в Канаде российским школьникам удалось заработать четыре медали. Известно, что в зачете имеется одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.
Стоит отметить, что данное мероприятие является регулярным и проводится с 1996 года. В рамках олимпиадной программы участники проходят три этапа – письменный тест, полевые наблюдения и мультимедийный тест.
Золотая медаль досталась Алену Коспанову. Серебро заработала Ольга Богданова, а бронзу получили Вячеслав Боголюбский и Михаил Селюгин.
Кстати, в прошлом году на этой же олимпиаде российские школьники заработали три медали, при этом золота в зачете не было. Таким образом, уже можно говорить о небольшом прогрессе представителей России.
До этого неплохие результаты российские ученики продемонстрировали в рамках олимпиад по физике и химии.
Стоит отметить, что данное мероприятие является регулярным и проводится с 1996 года. В рамках олимпиадной программы участники проходят три этапа – письменный тест, полевые наблюдения и мультимедийный тест.
Золотая медаль досталась Алену Коспанову. Серебро заработала Ольга Богданова, а бронзу получили Вячеслав Боголюбский и Михаил Селюгин.
Кстати, в прошлом году на этой же олимпиаде российские школьники заработали три медали, при этом золота в зачете не было. Таким образом, уже можно говорить о небольшом прогрессе представителей России.
До этого неплохие результаты российские ученики продемонстрировали в рамках олимпиад по физике и химии.
Наука
Добавил: Мирный Роман Вчера, 23:45