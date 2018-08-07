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Российские школьники заработали четыре медали на Международной географической олимпиаде в Канаде

Представители Министерства образования и науки РФ сообщили о том, что в рамках Международной географической олимпиаде в Канаде российским школьникам удалось заработать четыре медали. Известно, что в зачете имеется одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.

Российские школьники заработали четыре медали на Международной географической олимпиаде в Канаде


Стоит отметить, что данное мероприятие является регулярным и проводится с 1996 года. В рамках олимпиадной программы участники проходят три этапа – письменный тест, полевые наблюдения и мультимедийный тест.

Золотая медаль досталась Алену Коспанову. Серебро заработала Ольга Богданова, а бронзу получили Вячеслав Боголюбский и Михаил Селюгин.

Кстати, в прошлом году на этой же олимпиаде российские школьники заработали три медали, при этом золота в зачете не было. Таким образом, уже можно говорить о небольшом прогрессе представителей России.

До этого неплохие результаты российские ученики продемонстрировали в рамках олимпиад по физике и химии.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Вчера, 23:45
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