Сергей Шнуров дал советы Евгению Петросяну, как не лишиться всего имущества

Сергей Шнуров прокомментировал расставание Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Певец считает, что юморист не должен контактировать вне суда с противоположной стороной. По его мнению, комику стоит избавиться от привычки, что он вместе со Степаненко. Артист посоветовал Петросяну не писать личных сообщений и устраивать с женой разборки, добавив, что он на стороне Евгения. По мнению лидера группы «Ленинград», оклематься после развода юмористу помогут другие женщины.Сейчас Сергей также разводится со своей экс-супругой Матильдой, так что он может давать дельные советы. Для фанатов Шнура, развод пары стал настоящим ударом. В настоящее время публика так же сильно шокирована расставанием Степаненко и Петросяна, которые прожили в браке более тридцати лет.