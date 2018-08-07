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Сергей Шнуров дал советы Евгению Петросяну, как не лишиться всего имущества

Сергей Шнуров после трёх разводов принял решение дать Евгению Петросяну несколько советов, как вести себя во время судебного процесса, чтобы не лишиться своего имущества. Журналисты взяли интервью у певца на фестивале #ZBFest.

Сергей Шнуров дал советы Евгению Петросяну, как не лишиться всего имущества


Сергей Шнуров прокомментировал расставание Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Певец считает, что юморист не должен контактировать вне суда с противоположной стороной. По его мнению, комику стоит избавиться от привычки, что он вместе со Степаненко. Артист посоветовал Петросяну не писать личных сообщений и устраивать с женой разборки, добавив, что он на стороне Евгения. По мнению лидера группы «Ленинград», оклематься после развода юмористу помогут другие женщины.

Сергей Шнуров дал советы Евгению Петросяну, как не лишиться всего имущества


Сейчас Сергей также разводится со своей экс-супругой Матильдой, так что он может давать дельные советы. Для фанатов Шнура, развод пары стал настоящим ударом. В настоящее время публика так же сильно шокирована расставанием Степаненко и Петросяна, которые прожили в браке более тридцати лет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:45
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