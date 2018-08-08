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Ученые составили список технологий, взятых у животных

Ученые решили показать, насколько большим оказался вклад животных в развитие технологического мира человека. Они назвали главные способности, которые были взяты из животного царства и адаптированы под его нужды.

Ученые составили список технологий, взятых у животных


В первую очередь было выделено ночное зрение. Эта способность животных превратилась в отличное приспособление – прибор ночного видения. Для открытия такой технологии специалисты обратились к змеям, а точнее к их способности специальными рецепторами реагировать на появление тепла.

Благодаря пчелам было создано автопилот, который сегодня позволяет летательным аппаратам совершать автоматическую посадку. В современных скоростных поездах используется такая же обтекаемая форма носа кабины, как и у клюва птицы «зимородок».

Очки, которые переделывают визуальную информацию в звук, были созданы на основе эхолокаторов летучих мышей.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 06:00
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