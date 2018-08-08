Ученые составили список технологий, взятых у животных

В первую очередь было выделено ночное зрение. Эта способность животных превратилась в отличное приспособление – прибор ночного видения. Для открытия такой технологии специалисты обратились к змеям, а точнее к их способности специальными рецепторами реагировать на появление тепла.Благодаря пчелам было создано автопилот, который сегодня позволяет летательным аппаратам совершать автоматическую посадку. В современных скоростных поездах используется такая же обтекаемая форма носа кабины, как и у клюва птицы «зимородок».Очки, которые переделывают визуальную информацию в звук, были созданы на основе эхолокаторов летучих мышей.