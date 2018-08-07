Настасья Самбурская решила подразнить поклонников поеданием огурцов

Поводом к такому необычному привлечению внимания стало то, девушка посетила небольшой город Луховицы, особенностью которого являются всегда сочные и натуральные овощи. После этого Самбурская и приняла решение сыграть необычную роль для многотысячной аудитории подписчиков. Помимо этого, для больше внимания также в качестве фона играет иностранная композиция с неоднозначным текстом, связанным с алкоголем в организме русской дамы.Несмотря на то, что подобный стеб над самой собой мог бы вызвать крайне негативные комментарии у аудитории подписчиков, однако на самом деле фанаты одобрили шутливый видеоролик, осыпав комплиментами одну из самых привлекательных актрис страны. Кроме того, именно положительные оценки видеоролику преобладали над несущественными обвинениями в отсутствии чувства юмора. Вполне вероятно, что в скором времени Настасья Самбурская сможет удивить и другими кадрами для поднятия настроения себе и своим поклонникам в социальной сети.