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Привычка смотреть в зеркало влияет на психическое и эмоциональное состояние человека

Специалисты из Колумбийского университета сообщили, что человеку важно ежедневно смотреть на себя в зеркало. По их мнению, данная привычка напрямую влияет на психическое и эмоциональное здоровье.

Привычка смотреть в зеркало влияет на психическое и эмоциональное состояние человека


Считается, что уже в возрасте 1,5 года ребенок учится узнавать свое лицо с помощью зеркала. Также утверждается, что зеркала могут быть таким же прекрасным источником информации о человеке для него самого, как и окружающие его люди. Именно поэтому ученые советуют чаще смотреть на себя через отражение, чтобы видеть какие-либо изменения и давать им оценку.

К примеру, при нездоровом состоянии организма можно заметить соответствующие изменения с внешней стороны.

В рамках специального исследования специалисты лишили испытуемых зеркал на несколько дней. В ходе изучения их поведения было отмечено уменьшение уровня социализации и появления желания остаться наедине с собой.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 05:45
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