Привычка смотреть в зеркало влияет на психическое и эмоциональное состояние человека

Считается, что уже в возрасте 1,5 года ребенок учится узнавать свое лицо с помощью зеркала. Также утверждается, что зеркала могут быть таким же прекрасным источником информации о человеке для него самого, как и окружающие его люди. Именно поэтому ученые советуют чаще смотреть на себя через отражение, чтобы видеть какие-либо изменения и давать им оценку.К примеру, при нездоровом состоянии организма можно заметить соответствующие изменения с внешней стороны.В рамках специального исследования специалисты лишили испытуемых зеркал на несколько дней. В ходе изучения их поведения было отмечено уменьшение уровня социализации и появления желания остаться наедине с собой.