Яна Рудковская порадовала поклонников образом русалки с розовым хвостом

Очередной снимок показался крайне удивительным для поклонников Яны Рудковской, которая впервые примерила на себе образ русалки с розовым хвостом. Помимо внешней красоты на камнях у берега Коста-Смеральды, поклонники удивлены тому, насколько потрясающе выглядит успешная женщина, сумевшая одновременно с работой, проводить достаточное время в компании самых близких людей. Большая часть подписчиков одобрили неожиданное решение Рудковской для очередного снимка.Сразу после появления кадра с розовым хвостом русалки стали поступать различные комплименты, связанные с темой русалок и других сказочных созданий. Однако даже несмотря на подобранный уникальный образ, среди подписчиков нашлись и те, кто рассмотрели довольно длинные ноги у привлекательного продюсера. Не исключено, что в скором времени появятся новые привлекательные кадры, отправленные с места проведения отдыха.