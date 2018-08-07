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Яна Рудковская порадовала поклонников образом русалки с розовым хвостом

Российский продюсер Яна Рудковская примерила на себе новый образ, который массово вызвал улыбку у многочисленных подписчиков. В настоящее время девушка со своей семьей находится на отдыхе на Сардинии, откуда и появляются новые кадры на странице в социальной сети.

Очередной снимок показался крайне удивительным для поклонников Яны Рудковской, которая впервые примерила на себе образ русалки с розовым хвостом. Помимо внешней красоты на камнях у берега Коста-Смеральды, поклонники удивлены тому, насколько потрясающе выглядит успешная женщина, сумевшая одновременно с работой, проводить достаточное время в компании самых близких людей. Большая часть подписчиков одобрили неожиданное решение Рудковской для очередного снимка.

Яна Рудковская порадовала поклонников образом русалки с розовым хвостом


Сразу после появления кадра с розовым хвостом русалки стали поступать различные комплименты, связанные с темой русалок и других сказочных созданий. Однако даже несмотря на подобранный уникальный образ, среди подписчиков нашлись и те, кто рассмотрели довольно длинные ноги у привлекательного продюсера. Не исключено, что в скором времени появятся новые привлекательные кадры, отправленные с места проведения отдыха.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:53
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