Инопланетяне проявляют огромный интерес к загадочным районам Земли

Пока доподлинно неизвестно, что так сильно привлекает инопланетян в подобных регионах, однако представители внеземных цивилизаций с завидным постоянством появляются в тех местах на Земле, которые имеют религиозное и историческое значения.Люди, бывшие свидетелями их присутствия на нашей планете, особо отмечают, что эти существа не прячутся и весьма часто попадают в объектив фото и видео камер. После таких событий материалы быстро распространяются в сетях. Одним из самых посещаемым регионов для представителей внеземных цивилизаций стал Тибет. Например, в феврале 2016 года на радарах военных появился неизвестный летающий объект.При помощи беспилотного дрона НЛО удалось обнаружить в горах и даже снять на видео его передвижение. Кадры, которые были засняты военнослужащими просочились в прессу. Поскольку видео получилось хорошего качества, оно вызвало большой интерес у уфологов.Подобные случаи не единичны, пилотами самолетов весьма часто бывают замечены непонятные объекты. Свидетели описывают НЛО, как металлический диск, на котором светится множество огней, а иногда он еще может вращаться и пугать людей неожиданными маневрами в небе.