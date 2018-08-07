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Инопланетяне проявляют огромный интерес к загадочным районам Земли

Инопланетяне проявляют огромный интерес к местам на Земле, которые имеют религиозное или историческое значения. Одним из этих регионов стал Тибет.

Инопланетяне проявляют огромный интерес к загадочным районам Земли


Пока доподлинно неизвестно, что так сильно привлекает инопланетян в подобных регионах, однако представители внеземных цивилизаций с завидным постоянством появляются в тех местах на Земле, которые имеют религиозное и историческое значения.

Люди, бывшие свидетелями их присутствия на нашей планете, особо отмечают, что эти существа не прячутся и весьма часто попадают в объектив фото и видео камер. После таких событий материалы быстро распространяются в сетях. Одним из самых посещаемым регионов для представителей внеземных цивилизаций стал Тибет. Например, в феврале 2016 года на радарах военных появился неизвестный летающий объект.



При помощи беспилотного дрона НЛО удалось обнаружить в горах и даже снять на видео его передвижение. Кадры, которые были засняты военнослужащими просочились в прессу. Поскольку видео получилось хорошего качества, оно вызвало большой интерес у уфологов.
Подобные случаи не единичны, пилотами самолетов весьма часто бывают замечены непонятные объекты. Свидетели описывают НЛО, как металлический диск, на котором светится множество огней, а иногда он еще может вращаться и пугать людей неожиданными маневрами в небе.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:45
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