Насилие в семье может передаться по наследству – Ученые

Неутешительные результаты исследований были опубликованы в одном из английских изданий. Речь идет о том, что насилие закладывается на генетическом уровне, и передается потомству через ДНК.Причина такого поведения мужчин кроется в эволюции, которая провоцирует «насильников» доказывать свою интимную пригодность. Для сравнения, была проведена аналоги с представителями семейства обезьян, и некоторых видов бабуинов. Как известно гены имеют память, таким образом можно сделать вывод, что они могут впитывать в себя информацию и передавать ее детям.Ученые опросили представительниц племени, не имеющего доступа к контрацепции, и выяснили, что 85 процентов из опрашиваемых 105 женщин все же подвергались домашнему насилию. Однако группа скептиков поспешила опровергнуть правдивость результатов, ссылаясь на необъективность исследований. По их словам невозможно провести достоверный анализ, опираясь на определенную группу людей.Стоит заметить, что ученые не спешат настаивать на своей правоте, они лишь предполагают, что причина может крыться именно в эволюции. Ведь провести более полные исследования на лабораторном уровне не представляется возможным.