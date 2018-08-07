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Выпускник Королевского колледжа искусств представил концепт водного транспорта будущего

Специалист-выпускник Королевского колледжа искусств Кас Дамен решил продемонстрировать свое видение касательно водного транспорта будущего. Таким образом, он представил концептуальный катер Hydropace, отличающийся, по его мнению, нулевым уровнем выбросов в атмосферу.

Выпускник Королевского колледжа искусств представил концепт водного транспорта будущего


По словам разработчика, этот катер должен работать на электрической энергии, а его скорость составит примерно 100 км/час. Площадь салона для расположения пассажиров и двух членов экипажа составляет 40 кв. метров. Благодаря автономной системе управления аппарат Hydropace не имеет специальной рулевой установки, поэтому конструкция разработки немного упрощена.

Специально для отличного вида из салона и хорошего освещения Кас Дамен добавил в концепт стеклянный купол. Также он утверждает, что к каждому месту в салоне будет прикреплен прозрачный сенсорный дисплей.

Кроме главного салона имеются вспомогательные помещения в виде кухни, служебных помещений и ванной комнаты.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:00
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