Выпускник Королевского колледжа искусств представил концепт водного транспорта будущего

По словам разработчика, этот катер должен работать на электрической энергии, а его скорость составит примерно 100 км/час. Площадь салона для расположения пассажиров и двух членов экипажа составляет 40 кв. метров. Благодаря автономной системе управления аппарат Hydropace не имеет специальной рулевой установки, поэтому конструкция разработки немного упрощена.Специально для отличного вида из салона и хорошего освещения Кас Дамен добавил в концепт стеклянный купол. Также он утверждает, что к каждому месту в салоне будет прикреплен прозрачный сенсорный дисплей.Кроме главного салона имеются вспомогательные помещения в виде кухни, служебных помещений и ванной комнаты.