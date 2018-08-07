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Дело футболиста Федора Смолова по факту ДТП передали в судебные инстанции

Дело по факту ДТП с участием форварда футбольного клуба «Краснодар» Федора Смолова передали в судебные инстанции. Футболист врезался в ограждение, разбив иномарку стоимостью в 9 000 000 рублей.

Дело футболиста Федора Смолова по факту ДТП передали в судебные инстанции


Авто BMW M5 First Edition Федора Смолова в ночь на 1-ое августа врезалось в ограждение. При ДТП пострадавших не было, но авто нуждается в восстановлении. Раньше СМИ отмечали, что транспортное средство принадлежало девушке футболиста, однако в ночь происшествия за рулем находился футболист. Поздней в прессе появились данные, что владельцем машины является сам спортсмен. Однако во время ДТП его в авто не было, потому что одолжил его на время другому человеку. Сотрудники полиции, которые прибыли на место аварии, не обнаружили водителя. Между тем Смолову предъявлено обвинение в невыполнении обязанностей после ДТП и порче городского имущества.

Спортсмен признал свою вину во время допроса. Наказание в данном случае предусматривает лишение прав футболиста до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:35
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