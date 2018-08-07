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Анна Хилькевич призналась мужу в любви в годовщину свадьбы

Анна Хилькевич вместе со своим супругом бизнесменом Артуром Волковым отмечает третью годовщину со дня свадьбы. Актриса нежно призналась мужу в любви и опубликовала снимок с новыми обручальными кольцами.

Анна Хилькевич призналась мужу в любви в годовщину свадьбы


В этот знаменательный день звезда хотела родить малыша, но её отговорила мама. В апреле текущего года поклонники узнали, что Анна Хилькевич беременна во второй раз, ей первую дочь зовут Арианна, ей сейчас два года. Актриса уже знает пол будущего малыша и выбрала для него имя, но эту информацию решила держать в секрете.

Сегодня ровно три года со дня свадьбы Анны и Артура, в честь этого события супруги приобрели новые обручальные кольца. Звезда похвалилась ювелирными украшениями, признавшись трогательно в любви своему мужу. Поклонники поздравляют супругов с праздником, отмечая что они идеальная пара.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:25
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