Анна Хилькевич призналась мужу в любви в годовщину свадьбы

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 7 Авг 2018 в 2:48 PDT

В этот знаменательный день звезда хотела родить малыша, но её отговорила мама. В апреле текущего года поклонники узнали, что Анна Хилькевич беременна во второй раз, ей первую дочь зовут Арианна, ей сейчас два года. Актриса уже знает пол будущего малыша и выбрала для него имя, но эту информацию решила держать в секрете.Сегодня ровно три года со дня свадьбы Анны и Артура, в честь этого события супруги приобрели новые обручальные кольца. Звезда похвалилась ювелирными украшениями, признавшись трогательно в любви своему мужу. Поклонники поздравляют супругов с праздником, отмечая что они идеальная пара.