Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы Устиненко в порванных трусах

Оля не перестает утверждать, что верит своему возлюбленному, ведь у них серьезные планы на будущее, он любит только ее и не планирует возвращать к прошлым отношениям, даже ради сына.Тем не менее, девушке все равно не приятно видеть то, как ведет себя Алиана в компании своего бывшего. К примеру, вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью и поиском нового молодого человека, она пытается найти избранницу для Саши, не упуская возможности отметить, что считает Жарикову не самым лучшим вариантом.Кроме того, Устиненко открыто заявляет, что не позволит Гобозову представлять Олю их общему сыну Роберту, особенно в качестве мачехи, и вообще не хочет, чтобы ребенок общался с этой девушкой.Поэтому все то время, что Саша находится на кастинге, Оля грустит. Однако верные поклонники все же нашли способ поднять ей настроение. В частности, они выложили в Сеть снимок из прошлого Алианы, на котором та засветила свои рваные трусы.Более того, в комментариях пользователи начали вспоминать все те плохие моменты, связанные с Устиненко, которых, к слову, оказалось немало, сообщив Жариковой о том, что, по сравнению с бывшей Гобозова, она идеальна и нечего расстраиваться по пустякам.