АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы Устиненко в порванных трусах

Последние несколько дней жизни в периметре телепроекта «Дом-2» стали для Ольги Жариковой настоящим испытанием, поскольку несмотря на разговоры о любви, свадьбе и детях, Александр Гобозов все же отправился на кастинг с Алианой Устиненко, которая пока еще является его законной супругой.

Оля не перестает утверждать, что верит своему возлюбленному, ведь у них серьезные планы на будущее, он любит только ее и не планирует возвращать к прошлым отношениям, даже ради сына.

Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы Устиненко в порванных трусах

Тем не менее, девушке все равно не приятно видеть то, как ведет себя Алиана в компании своего бывшего. К примеру, вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью и поиском нового молодого человека, она пытается найти избранницу для Саши, не упуская возможности отметить, что считает Жарикову не самым лучшим вариантом.

Кроме того, Устиненко открыто заявляет, что не позволит Гобозову представлять Олю их общему сыну Роберту, особенно в качестве мачехи, и вообще не хочет, чтобы ребенок общался с этой девушкой.

Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы Устиненко в порванных трусах

Поэтому все то время, что Саша находится на кастинге, Оля грустит. Однако верные поклонники все же нашли способ поднять ей настроение. В частности, они выложили в Сеть снимок из прошлого Алианы, на котором та засветила свои рваные трусы.

Более того, в комментариях пользователи начали вспоминать все те плохие моменты, связанные с Устиненко, которых, к слову, оказалось немало, сообщив Жариковой о том, что, по сравнению с бывшей Гобозова, она идеальна и нечего расстраиваться по пустякам.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:13
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Макаревич заявил о готовности выступить в
Андрей Шабарин перебрал с алкоголем на
Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный
Виктория Романец считает, что не стоит желать
Насилие в семье может передаться по наследству –
Знакомая пары сообщила, что Елена Степаненко
Хейтеры утверждают, что продюсер Ольги Бузовой
Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на AnTuTu
Ксения Собчак была раскритикована за попытку
Житель Нидерландов запечатлел на камеру НЛО
Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы
«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети
Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он
Супруг россиянки из-за просмотра мультфильмов
Певица Бьянка вышла замуж за гитариста
Ученые заявили, что Луна могла быть дважды
Александра Гозиас призналась, что ей не хватает
Скончался актёр и режисёр Игорь Славинский
Ольга Рапунцель первая сделала шаг к примирению с
Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что
Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным
Британская жительница планирует забеременеть от
Пептиды в яде паука могут вылечить эпилепсию -
Постройневшая Ким Кардашьян показала фото в
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о
Анфиса Чехова показала сыну Красную площадь
Беременная Юлия Салибекова намекнула на
Новую Skoda Octavia эксперты называют
Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное
Dongfeng представила кроссовер AX7, который
Просмотреть все новости