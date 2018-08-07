София Ротару отметила свой день рождения в кругу семьи

День рождения София Ротару встретила в кругу семьи. Для певицы родственники организовали настоящий праздник. Они украсили дом цветами, а также шарами. Ротару поделилась с пользователями Сети некоторыми фото со дня рождения. Артистка в данный важный день была одета в белое красивое платье в черный горошек. С раннего утра поклонники поздравляют певицу с её праздником, восхищаясь внешним видом Софии. Стоит отметить, что Ротару выглядит намного моложе своих лет. Она ведет довольно активный образ жизни, сохранив молодость кожи и стройную фигуру. Известно, что знаменитость неоднократно прибегала к помощи квалифицированных пластических хирургов. Однако с пластикой она никогда не перебарщивала, вследствие чего выглядит довольно естественно.По словам певицы, секрет ее молодости и красоты является довольно простым. Народная артистка старается правильно питаться, отказываясь от вредных продуктов. Также она активно занимается спортом, посещает косметолога.