Канадский радиотелескоп зафиксировал странный сигнал

По информации астрономов, такие сигналы чаще всего проходят очень большие расстояния, при этом дистанция настолько огромна, что увидеть источник радиовсплеска невозможно. Сигнал назвали FRB 180725A. Его «услышали» на частоте 580 МГц, хотя ранее частота подобных радиосигналов была на уровне 700 МГц.Предполагается, что источником такого сигнала может быть изменение активности черной дыры или слияние двух таких объектов.До этого ученые исследовали сигнал FRB 121102, который в течение трех лет приходил из одной точки во Вселенной. Было установлено, что он исходит от галактики, расположенной на расстоянии 3 млрд. световых лет. Интересно, что для преодоления такого расстояния мощность сигнала должна быть необычайно сильной.