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Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он продолжит рассказывать правду о «Доме-2»

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, что экс-участник Дмитрий Кварацхелия решил создать собственное шоу, в котором пообещал раскрыть множество интересных подробностей о самом популярном реалити. Слово свое парень сдержал и первое, о чем он поведал подписчикам, так это истинные причины своего ухода.

Напомним, что Дима покинул периметр несколько недель назад, забрав вместе с собой свою беременную девушку – Богдану Николенко.

Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он продолжит рассказывать правду о «Доме-2»

Однако, судя по всему, разговорчивость парня нравится далеко не всем пользователям социальной сети Instagram, а потому он уже начал получать первые угрозы.

Так, на днях он опубликовал пост, в котором рассказал, что некий недоброжелатель зарегистрировал профиль с его данными и теперь ежедневно пишет, советуя ему закрыть рот, если дорого здоровье.

Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он продолжит рассказывать правду о «Доме-2»

Тем не менее Кварацхелия оказался парнем не из робкого десятка, а потому в открытую обратился ко всем своим хейтерам. Он заявил, что никого не боится и готов лично побеседовать с каждым недовольным, подчеркнув, что его номер телефона доступен каждому, так как отмечен в описании профиля.

«Хотите мне что-то сказать как мужчины (если таковыми являетесь), то мой номер на виду! Звоните, встретимся обсудим. А так, в общем шакалов тигры не боятся!», - написал экс-участник телестройки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:55
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