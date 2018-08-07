Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он продолжит рассказывать правду о «Доме-2»

«Хотите мне что-то сказать как мужчины (если таковыми являетесь), то мой номер на виду! Звоните, встретимся обсудим. А так, в общем шакалов тигры не боятся!», - написал экс-участник телестройки.

Напомним, что Дима покинул периметр несколько недель назад, забрав вместе с собой свою беременную девушку – Богдану Николенко.Однако, судя по всему, разговорчивость парня нравится далеко не всем пользователям социальной сети Instagram, а потому он уже начал получать первые угрозы.Так, на днях он опубликовал пост, в котором рассказал, что некий недоброжелатель зарегистрировал профиль с его данными и теперь ежедневно пишет, советуя ему закрыть рот, если дорого здоровье.Тем не менее Кварацхелия оказался парнем не из робкого десятка, а потому в открытую обратился ко всем своим хейтерам. Он заявил, что никого не боится и готов лично побеседовать с каждым недовольным, подчеркнув, что его номер телефона доступен каждому, так как отмечен в описании профиля.