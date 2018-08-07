Хейтеры утверждают, что продюсер Ольги Бузовой накручивает подписчиков ей и себе

До сих пор ошеломляющий успех не дает многим покоя. Завистники постоянно ищут поводы для того, чтобы уличить Ольгу во лжи или обмане.Так, недавно в Сети распространилась информация о том, что продюсер Бузовой Арам Арчер благодаря специальной программе накручивает себе и Ольге подписчиков в социальных сетях.Хейтеры уверяют, что именно благодаря этому нехитрому способу, звезде «Дома-2» удалось себе накрутить рекордное число подписчиков равное 13 миллионам человек.В доказательство этому факту, злопыхатели приводят информацию о том, что реальных подписчиков у Бузовой – около 300 тысяч человек. Ведь если бы у Ольги действительно было бы 13 миллионов подписчиков, то на Youtube на звезду было бы подписано гораздо больше человек.Фанаты Бузовой уверяют, что данной программой по накрутке подписчиков сейчас пользуются все звезды современного шоу-бизнеса, так как от этого напрямую зависит их заработок.