Названы рублёвые цены на "топовый" кроссовер Skoda Kodiaq
В России в продажу поступила «топовая» версия кроссовера Skoda Kodiaq – Laurin & Klement. Минимальная стоимость автомобиля составляет 2 790 000 рублей.
Новая модификация кроссовера отличается окрашенными под цвет кузова молдингами и корпусами боковых зеркал, хромированной решёткой радиатора, светодиодной оптикой, особыми логотипами и легкосплавными дисками эксклюзивного дизайна.
В моторную гамму автомобиля Skoda Kodiaq Laurin & Klement войдёт бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил, и мотор TSI ёмкостью 2,0 литра, выдающий 190 «лошадей». Также будет предложен дизельный агрегат, генерирующий 150 и 190 «скакунов». В качестве трансмиссии выступит роботизированная 7-скоростная коробка передач DSG.
Спецверсия отличается примечательным мультифункциональным рулевым колесом, премиальной стереосистемой Canton и алюминиевыми накладками на педалях.
Новая модификация кроссовера отличается окрашенными под цвет кузова молдингами и корпусами боковых зеркал, хромированной решёткой радиатора, светодиодной оптикой, особыми логотипами и легкосплавными дисками эксклюзивного дизайна.
В моторную гамму автомобиля Skoda Kodiaq Laurin & Klement войдёт бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил, и мотор TSI ёмкостью 2,0 литра, выдающий 190 «лошадей». Также будет предложен дизельный агрегат, генерирующий 150 и 190 «скакунов». В качестве трансмиссии выступит роботизированная 7-скоростная коробка передач DSG.
Спецверсия отличается примечательным мультифункциональным рулевым колесом, премиальной стереосистемой Canton и алюминиевыми накладками на педалях.
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Добавил: Алина Сегодня, 00:00