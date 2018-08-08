Названы рублёвые цены на "топовый" кроссовер Skoda Kodiaq

Новая модификация кроссовера отличается окрашенными под цвет кузова молдингами и корпусами боковых зеркал, хромированной решёткой радиатора, светодиодной оптикой, особыми логотипами и легкосплавными дисками эксклюзивного дизайна.В моторную гамму автомобиля Skoda Kodiaq Laurin & Klement войдёт бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил, и мотор TSI ёмкостью 2,0 литра, выдающий 190 «лошадей». Также будет предложен дизельный агрегат, генерирующий 150 и 190 «скакунов». В качестве трансмиссии выступит роботизированная 7-скоростная коробка передач DSG.Спецверсия отличается примечательным мультифункциональным рулевым колесом, премиальной стереосистемой Canton и алюминиевыми накладками на педалях.