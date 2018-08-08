Creative представила беспроводные наушники Outlier ONE Plus со встроенным аудиоплеером

К смартфону или планшету наушники подключаются посредством использования опции Bluetooth 4.2. Благодаря наличию микрофона пользователь сможет разговаривать во время звонков через эту гарнитуру. Также устройство будет работать отдельно от основного девайса.Для хранения аудиоданных на флеш-накопителей имеется 4 гигабайта свободного пространства.Корпус новинки выполнен по защитному стандарту IPX4, поэтому Outlier ONE Plus не страшна влага.Благодаря аккумулятору устройство сможет работать в течение 7 часов в режиме Bluetooth и около 10 часов в качестве отдельного аудиоплеера.В комплекте идет собственное приложение Sound Blaster Connect, которое подходит для операционных систем Android и iOS.