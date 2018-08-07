Александр Малинин отказался общаться с дочерью Ольги Зарубиной Кирой

Несмотря на врожденный талант, с самого детства будущей звезде приходилось крайне тяжело, ведь отчим наносил серьезный урон ее нервной системе. Родной отец скончался, когда Зарубиной был всего один годик. Однако несмотря на сложный период в юном возрасте, позже девушка вышла замуж за исполнителя Александра Малинина, который в те годы еще не успел стать столь популярным, как сегодня. Важно отметить, что музыкант ради Зарубиной расстался с первой жены, после чего у них родилась дочь. Но семейное счастье продлилось всего два года, а позже Малинин ушел из семьи. Певица призналась, что к моменту беременности от исполнителя, ей в неоднозначной форме поступали предложения по поводу аборта, однако решение было принято в пользу родов.Между тем, развод дался крайне сложно, и находясь в сложной финансовой ситуации Ольга Зарубина не могла и рассчитывать на помощь от отца девочки, так как он категорически отказывался от уплаты алиментов. Несмотря на то, что в более зрелом возрасте дочери уже Александр Малинин пытался восстановить связь с родным ребенком, однако до сих пор добиться расположения дочери Ольги Зарубиной исполнителю так и не удалось.