АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Александр Малинин отказался общаться с дочерью Ольги Зарубиной Кирой

В рамках очередного выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» выступила популярная певица Ольга Зарубина, которая раскрыла некоторые подробности отношений с Александром Малининым. Оказалось, что певец отказался общаться с ее дочерью Кирой.

Несмотря на врожденный талант, с самого детства будущей звезде приходилось крайне тяжело, ведь отчим наносил серьезный урон ее нервной системе. Родной отец скончался, когда Зарубиной был всего один годик. Однако несмотря на сложный период в юном возрасте, позже девушка вышла замуж за исполнителя Александра Малинина, который в те годы еще не успел стать столь популярным, как сегодня. Важно отметить, что музыкант ради Зарубиной расстался с первой жены, после чего у них родилась дочь. Но семейное счастье продлилось всего два года, а позже Малинин ушел из семьи. Певица призналась, что к моменту беременности от исполнителя, ей в неоднозначной форме поступали предложения по поводу аборта, однако решение было принято в пользу родов.

Александр Малинин отказался общаться с дочерью Ольги Зарубиной Кирой


Между тем, развод дался крайне сложно, и находясь в сложной финансовой ситуации Ольга Зарубина не могла и рассчитывать на помощь от отца девочки, так как он категорически отказывался от уплаты алиментов. Несмотря на то, что в более зрелом возрасте дочери уже Александр Малинин пытался восстановить связь с родным ребенком, однако до сих пор добиться расположения дочери Ольги Зарубиной исполнителю так и не удалось.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LG представила смартфон среднего уровня Q8
Рассадник преступности и терроризма: власти
Инопланетяне проявляют огромный интерес к
Журнал телепроекта «Дом-2» оклеветал Саймона
Дело футболиста Федора Смолова по факту ДТП
Эпатажная звезда «Дома-2» Марго Овсянникова
Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к
Александр Малинин отказался общаться с дочерью
Стали известны технические характеристики
В кастинг-туре Александр Гобозов постоянно пьет,
Выпускник Королевского колледжа искусств
Ученые выяснили, что ежедневное употребление
Андрей Макаревич заявил о готовности выступить в
Андрей Шабарин перебрал с алкоголем на
Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный
Виктория Романец считает, что не стоит желать
Насилие в семье может передаться по наследству –
Знакомая пары сообщила, что Елена Степаненко
Хейтеры утверждают, что продюсер Ольги Бузовой
Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на AnTuTu
Ксения Собчак была раскритикована за попытку
Житель Нидерландов запечатлел на камеру НЛО
Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы
«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети
Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он
Супруг россиянки из-за просмотра мультфильмов
Певица Бьянка вышла замуж за гитариста
Ученые заявили, что Луна могла быть дважды
Александра Гозиас призналась, что ей не хватает
Скончался актёр и режисёр Игорь Славинский
Просмотреть все новости