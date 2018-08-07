Супруг россиянки из-за просмотра мультфильмов лишился бороды и мужской силы

Пользователи сетей были удивлены необычным постом жительницы России. Обиженная особа сообщила, что из-за просмотра мультфильмов ее супруг лишился бороды и мужской силы.Женщина утверждает, что именно просмотр таких сюжетов вызвал половое бессилие у избранника. Он кроме пышной растительности на лице утратил сексуальный аппетит, а сейчас вообще не обращает внимания на свою половинку.Однако читатели не восприняли всерьез заявление этой особы, а лишь стали высмеивать данную «проблему». Между тем, некоторые лица стали давать неудовлетворенной жертве интима советы касательно уровня либидо ее любимого человека, с посылом на то, что с этим нужно просто смириться. Также пользователи отметили, что облысение связано с биологическими особенностями сильного пола.