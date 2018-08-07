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Скончался актёр и режисёр Игорь Славинский

В СМИ появилась информация, что скончался известный актёр Игорь Славинский. Он особо известен по своим ролям в кино, в частности по сериалу "Возвращение Мухтара".

Скончался актёр и режисёр Игорь Славинский


Из жизни ушёл народный артист Украины, известный, а также талантливый режиссёр, актёр Игорь Славинский. Данная информация была передана театральным критиком Олегом Вергелисом. В соцсети Facebook кинокритик отметил, что «не стало Игоря Славинского». Он отметил, что уход данного режиссёра для близких – «грусть, отчаяние, горе». Олег Вергелис выражает родным, близким, а также театру свои соболезнования.

В настоящее время отсутствует информация о причинах кончины Игоря Славинского. На момент смерти актёру было 65 лет. Он работал в Театре на Подоле ещё с 1987 года. Актёр сыграл врача в сериале "Возвращение Мухтара — 2", а также священника в фильме "Менты. Тайны большого города".

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:18
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