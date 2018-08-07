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Canon представила компактный фотопринтер Zoemini за 140 евро

В следующем месяце на рынок портативных электронных устройств выйдет компактный фотопринтер Canon Zoemini, стоимость которого составит 140 евро. Известно, что устройство будет работать со смартфонами и планшетами на базе операционных систем Android и iOS.

Canon представила компактный фотопринтер Zoemini за 140 евро


Разработчики наделили принтер приложением Canon Mini Print, которое даст любителю фотографий возможность редактировать снимок и придавать ему интересные виды. Для распечатки фотографий прямо напрямую с главного девайса было применено технологию ZINK. В качестве бумаги используется специальное многослойное кристаллическое вещество. Во время нагревания оно позволяет создавать на своей поверхности изображение.

Zoemini обладает портом Micro-USB, через который устройство подключается к внешнему девайсу и заряжается. Емкость аккумулятора 5 тысяч мАч и по информации создателей этого должно хватить на 20 снимков. Также имеется опция Bluetooth 4.0.

Портативный фотопринтер будет продаваться в комплекте с десятью листами специальной бумаги.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:00
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