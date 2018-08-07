Canon представила компактный фотопринтер Zoemini за 140 евро

Разработчики наделили принтер приложением Canon Mini Print, которое даст любителю фотографий возможность редактировать снимок и придавать ему интересные виды. Для распечатки фотографий прямо напрямую с главного девайса было применено технологию ZINK. В качестве бумаги используется специальное многослойное кристаллическое вещество. Во время нагревания оно позволяет создавать на своей поверхности изображение.Zoemini обладает портом Micro-USB, через который устройство подключается к внешнему девайсу и заряжается. Емкость аккумулятора 5 тысяч мАч и по информации создателей этого должно хватить на 20 снимков. Также имеется опция Bluetooth 4.0.Портативный фотопринтер будет продаваться в комплекте с десятью листами специальной бумаги.