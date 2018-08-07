АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Певица Бьянка вышла замуж за гитариста

Сегодня стало известно, что популярная исполнительница Бьянка официально вышла замуж. Возлюбленным супругом певицы стал гитарист Роман Безруков, а торжество проходило в одном из самых живописнейших мест Подмосковья.

Напомним, еще в феврале нынешнего года ее мужчина сделал неожиданное для девушки предложение руки и сердца, на что сама Бьянка не смогла ответить отказом. Кроме того, певица старается максимально часто делиться с поклонниками более яркими событиями своей жизни, продемонстрировав кольцо для помолвки на своей странице в социальной сети. Фанаты путались в предположениях о том, когда же на самом деле состоится долгожданная свадебная церемония. Как теперь выяснилось, жениху с невестой не пришлось долгое время готовься к торжеству, а потому теперь они официально сменили статус на мужа и жену.

Певица Бьянка вышла замуж за гитариста


Сама же Бьянка не смогла не поделиться с фанатами и несколькими кадрами, сделанными с самого мероприятия. Многочисленные подписчики буквально усыпают поздравлениями певицу, которая заслужила самый счастливый день в своей жизни. Важно отметить, что в Сети активно распространяются слухи о том, что исполнительница многих популярных хитов беременна, однако старается не раскрывать этот факт.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Макаревич заявил о готовности выступить в
Андрей Шабарин перебрал с алкоголем на
Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный
Виктория Романец считает, что не стоит желать
Насилие в семье может передаться по наследству –
Знакомая пары сообщила, что Елена Степаненко
Хейтеры утверждают, что продюсер Ольги Бузовой
Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на AnTuTu
Ксения Собчак была раскритикована за попытку
Житель Нидерландов запечатлел на камеру НЛО
Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы
«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети
Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он
Супруг россиянки из-за просмотра мультфильмов
Певица Бьянка вышла замуж за гитариста
Ученые заявили, что Луна могла быть дважды
Александра Гозиас призналась, что ей не хватает
Скончался актёр и режисёр Игорь Славинский
Ольга Рапунцель первая сделала шаг к примирению с
Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что
Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным
Британская жительница планирует забеременеть от
Пептиды в яде паука могут вылечить эпилепсию -
Постройневшая Ким Кардашьян показала фото в
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о
Анфиса Чехова показала сыну Красную площадь
Беременная Юлия Салибекова намекнула на
Новую Skoda Octavia эксперты называют
Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное
Dongfeng представила кроссовер AX7, который
Просмотреть все новости