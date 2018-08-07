Певица Бьянка вышла замуж за гитариста

Напомним, еще в феврале нынешнего года ее мужчина сделал неожиданное для девушки предложение руки и сердца, на что сама Бьянка не смогла ответить отказом. Кроме того, певица старается максимально часто делиться с поклонниками более яркими событиями своей жизни, продемонстрировав кольцо для помолвки на своей странице в социальной сети. Фанаты путались в предположениях о том, когда же на самом деле состоится долгожданная свадебная церемония. Как теперь выяснилось, жениху с невестой не пришлось долгое время готовься к торжеству, а потому теперь они официально сменили статус на мужа и жену.Сама же Бьянка не смогла не поделиться с фанатами и несколькими кадрами, сделанными с самого мероприятия. Многочисленные подписчики буквально усыпают поздравлениями певицу, которая заслужила самый счастливый день в своей жизни. Важно отметить, что в Сети активно распространяются слухи о том, что исполнительница многих популярных хитов беременна, однако старается не раскрывать этот факт.