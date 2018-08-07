Житель Нидерландов запечатлел на камеру НЛО цилиндрической необычной формы

На кадрах можно увидеть, что объект, обладающий цилиндрической формой, парит в воздухе. Правда разрешение камеры не позволяет детально рассмотреть все детали. По мнению автора ролика, ему удалось запечатлеть неопознанный летающий объект. По крайней мере, он не видел на Земле подобных летательных аппаратов. Житель Нидерландов отметил, что в небе находился корабль пришельцев, так как объект абсолютно не схож с самолётом либо вертолётом. Видеозаписью он поделился с пользователями интернета, которые подтвердили его догадки.По словам некоторых пользователей, НЛО на видео имеет странную форму, а также внушительные размеры. Согласно примерным оценкам пользователей, необычная технология должна иметь 25-метровую высоту. Это является довольно большим размером для летательного средства землян.