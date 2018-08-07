Стали известны технические характеристики селфи-смартфона Oppo F9

На передней панели устройства появится 6,3-дюймовый экран с разрешением FHD+. Главным достоинством девайса станет его 25-мегапиксельная фронтальная камера с опцией искусственного интеллекта. Сзади установили двойную камеру с датчиками на 16 и 2 Мп. При этом они расположены горизонтально по отношению друг к другу.В основе Oppo F9 работают чипы MediaTek Helio P60 и ARM Mali-G72 MP3. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта. На флеш-накопителе будет доступно 64 Гб свободного пространства, однако этот параметр можно увеличить с помощью карты памяти. За автономность ответит батарея с показателем емкости 3,5 тысячи мАч.В продаже смартфон появился в двух цветовых исполнениях – в синем и красном.