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Стали известны технические характеристики селфи-смартфона Oppo F9

В Сети были опубликованы данные о техническом оснащении нового смартфона Oppo F9, который больше всего подойдет для любителей селфи. Отмечается, что новинка получит операционную систему Android Oreo с фирменной надстройкой Color OS 5.2.

Стали известны технические характеристики селфи-смартфона Oppo F9


На передней панели устройства появится 6,3-дюймовый экран с разрешением FHD+. Главным достоинством девайса станет его 25-мегапиксельная фронтальная камера с опцией искусственного интеллекта. Сзади установили двойную камеру с датчиками на 16 и 2 Мп. При этом они расположены горизонтально по отношению друг к другу.

В основе Oppo F9 работают чипы MediaTek Helio P60 и ARM Mali-G72 MP3. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта. На флеш-накопителе будет доступно 64 Гб свободного пространства, однако этот параметр можно увеличить с помощью карты памяти. За автономность ответит батарея с показателем емкости 3,5 тысячи мАч.

В продаже смартфон появился в двух цветовых исполнениях – в синем и красном.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:15
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