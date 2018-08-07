Ольга Рапунцель первая сделала шаг к примирению с мамой, которая от нее отказалась

«Мне было больно, не спокойно и я решила сделать первый шаг, пошла на примирение. Я не могу долго обижаться, злиться, потому что это моя мама и я ее очень сильно люблю! Для меня очень важно, что мы помирились, и я простила! Теперь я рада, а на душе спокойно», - заявила девушка.

К счастью, скандал в семействе продлился не долго. В одном из недавних эфиров Оля решила сделать шаг на встречу своей мамы и помириться с ней. И хотя родительница поначалу настороженно отнеслась к подобному поступку, в конечном итоге простила дочь и отпустила все обиды.А после выхода эфира об этой ситуации Рапунцель решила написать и в социальных сетях.По ее мнению, мама очень остро реагирует исключительно из-за влияния младшей сестры, у которой в личной жизни ничего не сложилось, а потому она постоянно злая и на нервах, срывается на Диме и проклинает Илью Яббарова.Также Оля не отрицает, что не малую роль в ссорах с мамой играет муж, пытающийся защитить свою семью, но в итоге делающий только хуже. Однако она подчеркнула, что провела с ним беседу, в ходе которой попросила впредь подбирать слова при общении с тещей, уважать ее и не поднимать руку.