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Ольга Рапунцель первая сделала шаг к примирению с мамой, которая от нее отказалась

Последние разборки участников телепроекта «Дом-2» Алены Савкиной и Дмитрия Дмитренко закончились тем, что Татьяна Владимировна встала на защиту младшей дочери и разругалась не только с зятем, но и со старшей дочерью Ольгой Рапунцель, на всю страну заявив о том, что она отказывается от нее и маленькой внучки Василисы.

К счастью, скандал в семействе продлился не долго. В одном из недавних эфиров Оля решила сделать шаг на встречу своей мамы и помириться с ней. И хотя родительница поначалу настороженно отнеслась к подобному поступку, в конечном итоге простила дочь и отпустила все обиды.

Ольга Рапунцель первая сделала шаг к примирению с мамой, которая от нее отказалась

А после выхода эфира об этой ситуации Рапунцель решила написать и в социальных сетях.

«Мне было больно, не спокойно и я решила сделать первый шаг, пошла на примирение. Я не могу долго обижаться, злиться, потому что это моя мама и я ее очень сильно люблю! Для меня очень важно, что мы помирились, и я простила! Теперь я рада, а на душе спокойно», - заявила девушка.

Ольга Рапунцель первая сделала шаг к примирению с мамой, которая от нее отказалась

По ее мнению, мама очень остро реагирует исключительно из-за влияния младшей сестры, у которой в личной жизни ничего не сложилось, а потому она постоянно злая и на нервах, срывается на Диме и проклинает Илью Яббарова.

Также Оля не отрицает, что не малую роль в ссорах с мамой играет муж, пытающийся защитить свою семью, но в итоге делающий только хуже. Однако она подчеркнула, что провела с ним беседу, в ходе которой попросила впредь подбирать слова при общении с тещей, уважать ее и не поднимать руку.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:10
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