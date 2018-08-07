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Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что похудеть на 12 кг ей помог стресс на работе

Многие знают о том, что у известной телеведущей Ольги Бузовой есть младшая сестра, которая очень много лет назад тоже участвовала на телепроекте «Дом-2» и в то время крайне сильно стеснялась своей внешности.

Стоит отметить, что сейчас фолловеры часто спорят и сходятся во мнении, что Анна превосходит свою более успешную сестру в красоте, но было время, когда Анна крайне сильно стеснялась своего тела. Этот период припадает на время участия девушки в скандальном ТВ-шоу, с которого она быстро ушла.

Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что похудеть на 12 кг ей помог стресс на работе

Недавно в одном из интервью Анна Бузова упомянула, что после ухода с «Дома-2», ей удалось похудеть на 12 килограмм. Это случилось из-за сильного стресса на работе – у девушки был сложный период в жизни, поэтому ее тело перенесло стресс, похудев.

После таких перемен, она решила держать себя в форме и остаться такой всегда. Для этого Анна обратилась к специалистам, скорректировав свое питание, убрав из рациона мучное, сладкое и практически все мясо, сделав упор на рыбу, фрукты и овощи. Кроме того, ежедневно она занимается йогой, что позволяет держать фигуру в тонусе.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:08
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