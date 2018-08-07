LG представила смартфон среднего уровня Q8

LG Q8 получил 6,2-дюймовый экран FullVision и процессор Snapdragon 450. Объем оперативной и постоянно памяти составляет 4 и 64 гигабайта соответственно. Корпус новинки выполнен по стандартам защиты IP68 и MIL-STD 810G.Аппарат оборудован аудиочипом для улучшенного качества звука. За автономность в системе отвечает аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч. Кроме этого имеется датчик сканирования отпечатков пальцев и функция быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Тыльная камера оснащена сенсором на 16 Мп и опцией автофокуса. На передней панели установлен 5-мегапиксельный датчик.LG Q8 является прямым конкурентом для Xiaomi Redmi 5, Honor 7C, Vivo Z10 и Oppo A3s.