LG представила смартфон среднего уровня Q8
Южнокорейская компания LG представила смартфон LG Q8, который дополнительно оснащен стилусом. Стоимость устройства составляет 480 долларов и аппарат уже предлагается на рынке Южной Кореи.
LG Q8 получил 6,2-дюймовый экран FullVision и процессор Snapdragon 450. Объем оперативной и постоянно памяти составляет 4 и 64 гигабайта соответственно. Корпус новинки выполнен по стандартам защиты IP68 и MIL-STD 810G.
Аппарат оборудован аудиочипом для улучшенного качества звука. За автономность в системе отвечает аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч. Кроме этого имеется датчик сканирования отпечатков пальцев и функция быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Тыльная камера оснащена сенсором на 16 Мп и опцией автофокуса. На передней панели установлен 5-мегапиксельный датчик.
LG Q8 является прямым конкурентом для Xiaomi Redmi 5, Honor 7C, Vivo Z10 и Oppo A3s.
LG Q8 получил 6,2-дюймовый экран FullVision и процессор Snapdragon 450. Объем оперативной и постоянно памяти составляет 4 и 64 гигабайта соответственно. Корпус новинки выполнен по стандартам защиты IP68 и MIL-STD 810G.
Аппарат оборудован аудиочипом для улучшенного качества звука. За автономность в системе отвечает аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч. Кроме этого имеется датчик сканирования отпечатков пальцев и функция быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Тыльная камера оснащена сенсором на 16 Мп и опцией автофокуса. На передней панели установлен 5-мегапиксельный датчик.
LG Q8 является прямым конкурентом для Xiaomi Redmi 5, Honor 7C, Vivo Z10 и Oppo A3s.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:55