Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

«Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил и нервы женщинами потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шмар, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас на Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь изменяет уже открыто», - рассказала Амелия Поганич, жительница Киева.

«Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой - 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так «благодарит», - заявляет еще одна киевлянка Светлана Коба.

Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, является известнейшей украинской артисткой, обладательницей огромнейшего количество премий и наград, а также певицей, которая представляла Украину на «Евровидении-2008». Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что любимый супруг Лорак - Мурат Налчаджиоглу (турок по происхождению) изменил своей жене.На сегодняшний день буквально по всем социальным сетям разлетелось сообщение о том, что пока Ани Лорак выступала в Баку на многими любимом фестивале «Жара», ее любимого муженька заметили в одном из караоке-баров Киева, где он обнимался с Яной Беляевой. Девушка не является знаменитой личностью. Беляева продает в социальных сетях обувь и одежду.Сейчас многочисленные знакомые исполнительницы практически в один голос заявляют, что Мурат и ранее был замечен в похождениях на Украине, поэтому измена с его стороны многих друзей Ани Лорак даже не удивила.Нужно сказать, что на данный момент в Интернете ходит несколько версий высказываний людей, которые вхожи в семью Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Оказывается, что практически все считают брак певицы и бизнесмена фиктивным.Довольно интересным является тот факт, что Ани Лорак практически всегда пыталась тщательно скрывать свою личную жизнь. Знаменитость не единожды заявляла, что в трудностях, которые возникают в ее семье, она зачастую винит именно себя. Причиной этому является тот момент, что она является знаменитой личностью, у которой не так много свободного времени, которое она бы могла посвятить своим самым родным и близким людям.