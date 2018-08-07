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Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

Украинские знакомые популярнейшей певицы Ани Лорак рассказали о реальной ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в семье артистки, а также поведали о причинах разлада исполнительницы с супругом.

Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, является известнейшей украинской артисткой, обладательницей огромнейшего количество премий и наград, а также певицей, которая представляла Украину на «Евровидении-2008». Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что любимый супруг Лорак - Мурат Налчаджиоглу (турок по происхождению) изменил своей жене.

Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

На сегодняшний день буквально по всем социальным сетям разлетелось сообщение о том, что пока Ани Лорак выступала в Баку на многими любимом фестивале «Жара», ее любимого муженька заметили в одном из караоке-баров Киева, где он обнимался с Яной Беляевой. Девушка не является знаменитой личностью. Беляева продает в социальных сетях обувь и одежду.

Сейчас многочисленные знакомые исполнительницы практически в один голос заявляют, что Мурат и ранее был замечен в похождениях на Украине, поэтому измена с его стороны многих друзей Ани Лорак даже не удивила.

Нужно сказать, что на данный момент в Интернете ходит несколько версий высказываний людей, которые вхожи в семью Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Оказывается, что практически все считают брак певицы и бизнесмена фиктивным.

Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

«Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил и нервы женщинами потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шмар, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас на Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь изменяет уже открыто», - рассказала Амелия Поганич, жительница Киева.

«Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой - 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так «благодарит», - заявляет еще одна киевлянка Светлана Коба.


Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

Довольно интересным является тот факт, что Ани Лорак практически всегда пыталась тщательно скрывать свою личную жизнь. Знаменитость не единожды заявляла, что в трудностях, которые возникают в ее семье, она зачастую винит именно себя. Причиной этому является тот момент, что она является знаменитой личностью, у которой не так много свободного времени, которое она бы могла посвятить своим самым родным и близким людям.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59
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