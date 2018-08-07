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Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о смене своих имен

Участники реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова удивили поклонников неожиданным заявлением о том, что хотят поменять свои имена.

Недавно Роман решил поделиться с подписчиками неожиданными мыслями. Молодой человек заявил, что ему не нравится его имя, поэтому он хочет выбрать себе более благозвучное и подходящее.

Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о смене своих имен

Чтобы не ошибиться с выбором парень попросил совета у поклонников. При этом осуществить задуманное Рома планирует в ближайшее время. Капаклы также намекнул, что и Марина не против сменить свое имя.

Пользователи неоднозначно восприняли данную идею. Многие отметили, что имя Роман отлично подходит парню и менять его не стоит, ведь давно уже известно, что вместе со сменой имени кардинально меняется и жизнь человека.

Некоторые начали иронизировать на этот счет, считая, что молодому человеку совсем стало скучно, раз он задумался о таких вещах.
"Ром, имя тебе подходит. И я думаю, как тебя назвали, надо уважать. Ведь это был выбор родителей. Роооом..... тебе думать больше не о чем? Адекватный мужчина и такую ерунду придумал", - удивляются фанаты.


Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о смене своих имен

Один из пользователей даже предложил Роме и Марине поменять имена на «Тома и Джерри». Стоит добавить, что Африкантова настолько вдохновилась идеей о смене имени, что тоже попросила подписчиков подобрать ей звучное имя. Девушка также рассказала, что родители хотели назвать ее Марианной, а дедушке нравилось имя Рада.

При этом Марина отметила, что ей очень нравится последний вариант, так как это очень редкое и необычное имя. Правда, поклонники не оценили выбор участницы. Пользователи уверены, что имя Рада девушке совсем не подходит, а вот Лилия или Милана очень идут ей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:33
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