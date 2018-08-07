Ученые заявили, что Луна могла быть дважды пригодна для жизни

Исследовательская группа, опираясь на анализы лунных пород и данных различных космических аппаратов, полагает, что Луна может содержать намного больше водяного льда, чем подозревают специалисты, включая возможный водный лед, который находится под поверхностью небесного тела.Научные работники считают, что хотя естественный спутник Земли в настоящее время пыльный и безжизненный, возможно он пригодный для использования в двух «временных окнах» в далеком прошлом, примерно 4 миллиард лет назад и 3,5 миллиарда лет назад.Древний объект имел на поверхности огромное количество летучих газов вместе с водяным паром, а также на его поверхности были активные вулканы. Такие процессы создали вокруг небесного тела особую атмосферу, которая удерживалась в течение не одного миллиона лет, а также бассейны с жидкой водой на поверхности Луны.Сегодня естественный спутник Земли имеет слабое магнитное поле и тонкую атмосферу, которая состоит из газов.