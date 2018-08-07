АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Беременная Юлия Салибекова намекнула на расставание с Тиграном

Многие зрители телепроекта «Дом-2» не верили в то, что за периметром Тигран и Юлия Салибековы будут вместе и создадут крепкую семью. Однако, несмотря на отсутствие поддержки, супругам действительно удалось это сделать.

Более того, несколько месяцев назад возлюбленные порадовали своих фанатов хорошей новостью – воспитывающие двух прекрасных сыновей Тигран и Юля вновь готовятся стать родителями. И они совсем не расстроены, что в их жизни появится еще один мальчик.

Беременная Юлия Салибекова намекнула на расставание с Тиграном

Узнав о третьей беременности, поклонники окончательно перестали сомневаться в том, что Салибековы созданы друг для друга, но на днях их встревожила подпись, которую оставила девушка под одним из своих постов.

В частности, она опубликовала совместное с мужем фото и поблагодарила его за то, что он у нее есть. Кроме того, Юля порекомендовала подписчикам ценить то, что у них есть, пока это не отобрали, чем и встревожила их.

Беременная Юлия Салибекова намекнула на расставание с Тиграном

В комментариях многие стали предполагать, что супруги поссорились и если все очень серьезно, то девушка может остаться сама с тремя детьми на плечах.

Однако позже экс-участница успокоила их, заявив, что у них с Тиграном все прекрасно и никто его у нее на забирал.

Беременная Юлия Салибекова намекнула на расставание с Тиграном

«Бывают обстоятельства, которые нам не подвластны! Поэтому и пишу, нужно ценить каждое мгновение, и это не значит, что что-то или кто-то у меня пытается забрать Тиграна, нет. Просто напоминалка», - написала она.

После чего фанаты успокоились и принялись желать супругам долгих лет совместной жизни, любви и процветания.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Бьянка вышла замуж за гитариста
Ученые заявили, что Луна могла быть дважды
Александра Гозиас призналась, что ей не хватает
Скончался актёр и режисёр Игорь Славинский
Ольга Рапунцель первая сделала шаг к примирению с
Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что
Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным
Британская жительница планирует забеременеть от
Пептиды в яде паука могут вылечить эпилепсию -
Постройневшая Ким Кардашьян показала фото в
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались о
Анфиса Чехова показала сыну Красную площадь
Беременная Юлия Салибекова намекнула на
Новую Skoda Octavia эксперты называют
Яна Рудковская опубликовала в Instagram пикантное
Dongfeng представила кроссовер AX7, который
Ольга Орлова показала фанатам самое любимое
Юморист Михаил Грушевский женился в третий раз
Хейтеры обвинили Ксению Бородину в пиаре на
Ева Лонгория впервые появилась на красной дорожке
В Китае запущен прототип суперкомпьютера Sunway
EA введет в FIFA 19 новые режимы игры
Два бывших премьер-министра Украины живут рядом
Компания KIA назвала цены и комплектации на новый
Лариса Гузеева защитила дочь с кольцом в носу,
Назван период зарождения первых вулканов в
Бейонсе украсила обложку сентябрьского выпуска
Звезда сериала «Кухня» восхитила своей идеальной
Май Абрикосов разоблачил богатую избранницу
Новый смартфон Xiaomi Mi 8X должен покорить рынок
Просмотреть все новости