Беременная Юлия Салибекова намекнула на расставание с Тиграном
Многие зрители телепроекта «Дом-2» не верили в то, что за периметром Тигран и Юлия Салибековы будут вместе и создадут крепкую семью. Однако, несмотря на отсутствие поддержки, супругам действительно удалось это сделать.
Более того, несколько месяцев назад возлюбленные порадовали своих фанатов хорошей новостью – воспитывающие двух прекрасных сыновей Тигран и Юля вновь готовятся стать родителями. И они совсем не расстроены, что в их жизни появится еще один мальчик.
Узнав о третьей беременности, поклонники окончательно перестали сомневаться в том, что Салибековы созданы друг для друга, но на днях их встревожила подпись, которую оставила девушка под одним из своих постов.
В частности, она опубликовала совместное с мужем фото и поблагодарила его за то, что он у нее есть. Кроме того, Юля порекомендовала подписчикам ценить то, что у них есть, пока это не отобрали, чем и встревожила их.
В комментариях многие стали предполагать, что супруги поссорились и если все очень серьезно, то девушка может остаться сама с тремя детьми на плечах.
Однако позже экс-участница успокоила их, заявив, что у них с Тиграном все прекрасно и никто его у нее на забирал.
После чего фанаты успокоились и принялись желать супругам долгих лет совместной жизни, любви и процветания.
Более того, несколько месяцев назад возлюбленные порадовали своих фанатов хорошей новостью – воспитывающие двух прекрасных сыновей Тигран и Юля вновь готовятся стать родителями. И они совсем не расстроены, что в их жизни появится еще один мальчик.
Узнав о третьей беременности, поклонники окончательно перестали сомневаться в том, что Салибековы созданы друг для друга, но на днях их встревожила подпись, которую оставила девушка под одним из своих постов.
В частности, она опубликовала совместное с мужем фото и поблагодарила его за то, что он у нее есть. Кроме того, Юля порекомендовала подписчикам ценить то, что у них есть, пока это не отобрали, чем и встревожила их.
В комментариях многие стали предполагать, что супруги поссорились и если все очень серьезно, то девушка может остаться сама с тремя детьми на плечах.
Однако позже экс-участница успокоила их, заявив, что у них с Тиграном все прекрасно и никто его у нее на забирал.
«Бывают обстоятельства, которые нам не подвластны! Поэтому и пишу, нужно ценить каждое мгновение, и это не значит, что что-то или кто-то у меня пытается забрать Тиграна, нет. Просто напоминалка», - написала она.
После чего фанаты успокоились и принялись желать супругам долгих лет совместной жизни, любви и процветания.