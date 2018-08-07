Беременная Юлия Салибекова намекнула на расставание с Тиграном

«Бывают обстоятельства, которые нам не подвластны! Поэтому и пишу, нужно ценить каждое мгновение, и это не значит, что что-то или кто-то у меня пытается забрать Тиграна, нет. Просто напоминалка», - написала она.

Более того, несколько месяцев назад возлюбленные порадовали своих фанатов хорошей новостью – воспитывающие двух прекрасных сыновей Тигран и Юля вновь готовятся стать родителями. И они совсем не расстроены, что в их жизни появится еще один мальчик.Узнав о третьей беременности, поклонники окончательно перестали сомневаться в том, что Салибековы созданы друг для друга, но на днях их встревожила подпись, которую оставила девушка под одним из своих постов.В частности, она опубликовала совместное с мужем фото и поблагодарила его за то, что он у нее есть. Кроме того, Юля порекомендовала подписчикам ценить то, что у них есть, пока это не отобрали, чем и встревожила их.В комментариях многие стали предполагать, что супруги поссорились и если все очень серьезно, то девушка может остаться сама с тремя детьми на плечах.Однако позже экс-участница успокоила их, заявив, что у них с Тиграном все прекрасно и никто его у нее на забирал.После чего фанаты успокоились и принялись желать супругам долгих лет совместной жизни, любви и процветания.