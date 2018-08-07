Знакомая пары сообщила, что Елена Степаненко увела Евгения Петросяна из семьи

Не так давно общественность была шокирована новостью о том, что известная пара юмористов разводится. Петросян и Степаненко после более чем 30-летнего брака решили разойтись со скандалом.Елена подала иск в суд с требованием отсудить у супруга порядка 80% общего нажитого имущества. Евгений же предлагает поделить всю собственность поровну.Пока суд разбирается со всеми нюансами, в этой громкой истории всплывают новые подробности. Недавно близкая подруга семьи дала большое интервью одному из изданий, где и рассказала, что Степаненко увела Петросяна из семьи.Как оказалось, в 80-х годах двадцатого столетия третья жена Евгения Петросяна Людмила занимала какую-то значимую должность в министерстве культуры, в связи с чем часто отсутствовала дома, проводя время на совещаниях, съездах.Этой ситуацией решила воспользоваться молодая начинающая актриса Елена Степаненко. Она ухаживала за уже известным в то время руководителем Театра эстрадных миниатюр, готовила ему, обстировала его, и в итоге женила на себе.И вот теперь эта история повторилась, только теперь Степаненко оказалась в роли «вечно отсутствующей» жены. Ведь Петросян уже несколько лет состоит в отношения со своей молодой ассистенткой.Подруга семьи уверена, что Елена сама наступила на те же самые грабли, которые более 30 лет назад поставила бывшей жене юмориста. Правда, по слухам, сейчас в личной жизни Степаненко все хорошо.Однако несмотря на это женщине зачем-то понадобилось заполучить почти все состояние Евгения. Многие не понимают, зачем ей это, ведь у нее нет ни детей, ни внуков.Сама же Елена утверждает, что хочет вырученные деньги потратить на благотворительность. Но знакомые неохотно верят в эту историю, считая Степаненко хитрым, мелочным и жадным человеком.