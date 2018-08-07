Обновлённые Land Cruiser и Lexus LX без камуфляжа показали на фото в Сети

Новую версию Land Cruiser 200 спереди наделят более массивным спойлером, упрощённой радиаторной решеткой, вследствие сокращения количества планок. Рамный внедорожник сзади получит меньше обновлений. Речь идёт только о нижней части бампера. Обновленная версия Land Cruiser 200 появится вначале на авторынках Ближнего Востока. Модель потом появится также в прочих государствах. В Сети были также опубликованы снимки новой машины Lexus LX 570 в версии Black Edition S. Авто получило новый дизайн задних фар, красивые черные корпусы зеркал, ручек дверей, дисков колес, радиаторной решетки. Рестайлинговая версия Lexus LX 570 также появится в РФ.Прочие элементы Lexus LX, а также Land Cruiser остались прежними. В настоящее время отсутствует информация, какие изменения ожидают модели в интерьере и техническом оснащении.