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Обновлённые Land Cruiser и Lexus LX без камуфляжа показали на фото в Сети

Автолюбитель, имеющий ник @hamad1two3 в Сети опубликовал снимки обновлённого Land Cruiser, а также Lexus LX. Авто на фото не имеют камуфляжную пленку.

Обновлённые Land Cruiser и Lexus LX без камуфляжа показали на фото в Сети


Новую версию Land Cruiser 200 спереди наделят более массивным спойлером, упрощённой радиаторной решеткой, вследствие сокращения количества планок. Рамный внедорожник сзади получит меньше обновлений. Речь идёт только о нижней части бампера. Обновленная версия Land Cruiser 200 появится вначале на авторынках Ближнего Востока. Модель потом появится также в прочих государствах. В Сети были также опубликованы снимки новой машины Lexus LX 570 в версии Black Edition S. Авто получило новый дизайн задних фар, красивые черные корпусы зеркал, ручек дверей, дисков колес, радиаторной решетки. Рестайлинговая версия Lexus LX 570 также появится в РФ.

Прочие элементы Lexus LX, а также Land Cruiser остались прежними. В настоящее время отсутствует информация, какие изменения ожидают модели в интерьере и техническом оснащении.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:25
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