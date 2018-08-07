Обновлённые Land Cruiser и Lexus LX без камуфляжа показали на фото в Сети
Автолюбитель, имеющий ник @hamad1two3 в Сети опубликовал снимки обновлённого Land Cruiser, а также Lexus LX. Авто на фото не имеют камуфляжную пленку.
Новую версию Land Cruiser 200 спереди наделят более массивным спойлером, упрощённой радиаторной решеткой, вследствие сокращения количества планок. Рамный внедорожник сзади получит меньше обновлений. Речь идёт только о нижней части бампера. Обновленная версия Land Cruiser 200 появится вначале на авторынках Ближнего Востока. Модель потом появится также в прочих государствах. В Сети были также опубликованы снимки новой машины Lexus LX 570 в версии Black Edition S. Авто получило новый дизайн задних фар, красивые черные корпусы зеркал, ручек дверей, дисков колес, радиаторной решетки. Рестайлинговая версия Lexus LX 570 также появится в РФ.
Прочие элементы Lexus LX, а также Land Cruiser остались прежними. В настоящее время отсутствует информация, какие изменения ожидают модели в интерьере и техническом оснащении.
Новую версию Land Cruiser 200 спереди наделят более массивным спойлером, упрощённой радиаторной решеткой, вследствие сокращения количества планок. Рамный внедорожник сзади получит меньше обновлений. Речь идёт только о нижней части бампера. Обновленная версия Land Cruiser 200 появится вначале на авторынках Ближнего Востока. Модель потом появится также в прочих государствах. В Сети были также опубликованы снимки новой машины Lexus LX 570 в версии Black Edition S. Авто получило новый дизайн задних фар, красивые черные корпусы зеркал, ручек дверей, дисков колес, радиаторной решетки. Рестайлинговая версия Lexus LX 570 также появится в РФ.
Прочие элементы Lexus LX, а также Land Cruiser остались прежними. В настоящее время отсутствует информация, какие изменения ожидают модели в интерьере и техническом оснащении.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:25