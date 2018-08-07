Андрей Макаревич заявил о готовности выступить в Донецке

Несмотря на то, что миллионы отечественных граждан не перестают наслаждаться творчеством лидера группы «Машина времени», однако в последнее всего фамилия музыканта все чаще ассоциируется с очередными скандалами. Это связано с тем, что Макаревич крайне неоднозначно выразился в адрес своих сограждан, а также озвучил неудобную политическую позицию, которая идет в разрез официальным властям государства. Примечательно, в 2014 году Андрей Макаревич уже выступал в украинских городах Славянск и Святогорск, однако на тот период времени эти города находились уже под контролем силовиков.Несколько позже музыканту и солисту группы «Машина времени» предлагали выступить в Донецке, где на одной сцене с ним планировал выступить Иосиф Кобзон, однако Макаревич демонстративно отказался от концерта. Вместе с тем, певец и автор песен желает скорейшего завершения тех безобразий, которые творят ныне на востоке Украины, и надеется на скорейшее мирное урегулирование вооруженного конфликта.