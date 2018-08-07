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Армен Джигарханян продолжил работу после скандала с Цымбалюк-Романовской

Несмотря на то, что многие культурные центры до сих пор на каникулах, театр Армена Джигарханяна уже в строю. Несмотря на недавнюю ситуацию с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, художественный руководитель набрался достаточно сил для активной и плодотворной работы.

Столь позитивную новость удалось узнать от друга Джигарханяна – Артура Согомоняна. Даже недавние скандалы не смогли сломить художественного руководителя, а потому уже в скором времени начнет отличный сезон, на который уже есть множество планов и неожиданных решений. Кроме того, нынешнее руководство театра намерено исправить ситуацию в учреждении после того, как здесь пыталась править Цымбалюк-Романовская, практически уничтожившая данный театр.

Армен Джигарханян продолжил работу после скандала с Цымбалюк-Романовской


Лучший друг Армена Джигарханяна также поделился радостью тем, что в театре наконец-то стали появляться новые зрители, а также количество посетителей постепенно растет. Кроме того, уже стартовала в работу вторая сцена, которая в скором времени порадует всех посетителей театра. Согомонян не скрывает радости от того, что его друг намерен в дальнейшем восстанавливать театр и делать его таким, каким его хотят видеть многочисленные поклонники артиста и любители искусства.

 
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Общество / Культура
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 22:25
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