Армен Джигарханян продолжил работу после скандала с Цымбалюк-Романовской

Столь позитивную новость удалось узнать от друга Джигарханяна – Артура Согомоняна. Даже недавние скандалы не смогли сломить художественного руководителя, а потому уже в скором времени начнет отличный сезон, на который уже есть множество планов и неожиданных решений. Кроме того, нынешнее руководство театра намерено исправить ситуацию в учреждении после того, как здесь пыталась править Цымбалюк-Романовская, практически уничтожившая данный театр.Лучший друг Армена Джигарханяна также поделился радостью тем, что в театре наконец-то стали появляться новые зрители, а также количество посетителей постепенно растет. Кроме того, уже стартовала в работу вторая сцена, которая в скором времени порадует всех посетителей театра. Согомонян не скрывает радости от того, что его друг намерен в дальнейшем восстанавливать театр и делать его таким, каким его хотят видеть многочисленные поклонники артиста и любители искусства.