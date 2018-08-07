Постройневшая Ким Кардашьян показала фото в нижнем белье

За последнее время одна из самых влиятельных и популярных в мире женщин заметно изменилась. Ким Кардашьян после рождения второго ребёнка приводила в форму своё тело, на это у неё ушло более полугода. Поклонники отмечают, что телезвезда стала намного стройнее.Стоит напомнить, что Ким Кардашьян не смогла больше иметь наследников из-за проблем со здоровьем, а потому воспользовалась услугами суррогатной матери. Несмотря на заботу о троих малышах, Ким успевает заниматься спортом и бизнесом. Знаменитость постоянно борется с лишними килограммами и стремится иметь идеальное тело.