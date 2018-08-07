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Dongfeng представила кроссовер AX7, который обновили внутри и снаружи

Китайской компанией Dongfeng представлен обновлённый снаружи и внутри кроссовер версии AX7. В нём оставили прежние силовые агрегаты.

Dongfeng представила кроссовер AX7, который обновили внутри и снаружи


"Паркетник" покажут десятого августа с объявлением цен. Модель первой генерации появилась в 2014 году. Авто было построено на базе версий Honda CR-V старых поколений. AX7 в передней части имел стойку McPherson. Сзади установлена многорычажка. В новом поколении просматриваются другие бамперы, оптика, решётка радиатора. Фонари транспортного средства соединены светодиодной перемычкой. Dongfeng от предшественника прошлого года отличается длиной, меньшей на 51 мм, а также шириной, большей на 30 мм. Незначительно поменялся салон кроссовера, получив центральный туннель, переднюю панель, "усечённый" руль.

Двигатели AX7 не поменялись. Речь идёт о бензиновых "турбочетвёрках" на 1.6, а также 1.4 литра. Вариация поддерживает механическую 5-ступенчатую КП либо 6-ступенчатый "автомат". Паркетник оснащают передним приводом. Модель прошлого поколения Dongfeng расценивалась от 833 000 руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:50
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