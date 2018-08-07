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Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный мобильный интернет по доступной цене

Представители компании Tele2 сообщили о выходе нового тарифа для российских пользователей, в рамках которого они смогут пользоваться услугами безлимитного мобильного интернета. Отмечается, что стоимость этого предложения 699 рублей в месяц.

Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный мобильный интернет по доступной цене


Стоит указать, что этот тариф доступен для любого абонентского пакета связи и практически в любой точке России. Однако для жителей Республики Крым эта услуга будет недоступна.

За 699 рублей в месяц пользователь получит безлимитный трафик, благодаря которому у абонентов Tele2 появится бесперебойный доступ к сетевому контенту. Как бы там ни было, есть и свои правила. Только в период с 00:00 до 07:00 по местному времени человек действительно сможет пользоваться безлимитным доступом в Интернет. В остальной период времени будут действовать некоторые условия.

За 699 рублей пользователю начислят 20 Гб трафика, а за 999 рублей на счету окажется уже 50 гигабайт.

Даже при таких условиях данное предложение нельзя назвать невыгодным.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:20
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