Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный мобильный интернет по доступной цене
Представители компании Tele2 сообщили о выходе нового тарифа для российских пользователей, в рамках которого они смогут пользоваться услугами безлимитного мобильного интернета. Отмечается, что стоимость этого предложения 699 рублей в месяц.
Стоит указать, что этот тариф доступен для любого абонентского пакета связи и практически в любой точке России. Однако для жителей Республики Крым эта услуга будет недоступна.
За 699 рублей в месяц пользователь получит безлимитный трафик, благодаря которому у абонентов Tele2 появится бесперебойный доступ к сетевому контенту. Как бы там ни было, есть и свои правила. Только в период с 00:00 до 07:00 по местному времени человек действительно сможет пользоваться безлимитным доступом в Интернет. В остальной период времени будут действовать некоторые условия.
За 699 рублей пользователю начислят 20 Гб трафика, а за 999 рублей на счету окажется уже 50 гигабайт.
Даже при таких условиях данное предложение нельзя назвать невыгодным.
Стоит указать, что этот тариф доступен для любого абонентского пакета связи и практически в любой точке России. Однако для жителей Республики Крым эта услуга будет недоступна.
За 699 рублей в месяц пользователь получит безлимитный трафик, благодаря которому у абонентов Tele2 появится бесперебойный доступ к сетевому контенту. Как бы там ни было, есть и свои правила. Только в период с 00:00 до 07:00 по местному времени человек действительно сможет пользоваться безлимитным доступом в Интернет. В остальной период времени будут действовать некоторые условия.
За 699 рублей пользователю начислят 20 Гб трафика, а за 999 рублей на счету окажется уже 50 гигабайт.
Даже при таких условиях данное предложение нельзя назвать невыгодным.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:20