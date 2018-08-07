Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный мобильный интернет по доступной цене

Стоит указать, что этот тариф доступен для любого абонентского пакета связи и практически в любой точке России. Однако для жителей Республики Крым эта услуга будет недоступна.За 699 рублей в месяц пользователь получит безлимитный трафик, благодаря которому у абонентов Tele2 появится бесперебойный доступ к сетевому контенту. Как бы там ни было, есть и свои правила. Только в период с 00:00 до 07:00 по местному времени человек действительно сможет пользоваться безлимитным доступом в Интернет. В остальной период времени будут действовать некоторые условия.За 699 рублей пользователю начислят 20 Гб трафика, а за 999 рублей на счету окажется уже 50 гигабайт.Даже при таких условиях данное предложение нельзя назвать невыгодным.